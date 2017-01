Noch kein Ende des Busfahrerstreiks absehbar

Auch am vierten Streiktag der Busfahrer in Hessen ist kein Ende des Arbeitskampfes abzusehen. Verdi-Verhandlungsführer und Streikleiter Jochen Koppel zeigte sich am Donnerstag entschlossen, den Streik weiterzuführen. „Solange uns noch kein verhandlungsfähiges Angebot der Unternehmer vorliegt, machen wir weiter”, sagte er. Man prüfe Tag für Tag, ob es entsprechende Zeichen gebe. „Wir werden den Streik durchhalten, weil die Busfahrer dahinter stehen. Auch sehen wir, dass viele Fahrgäste unsere Forderungen nachvollziehen können”, fügte Koppel hinzu.

In vielen Städten sollten nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi auch am heutigen Donnerstag Busse in den Depots bleiben. Das ist dann der vierte Streiktag hintereinander. Der Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer fordert Verdi auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Arbeitgeber halten die Forderungen von Verdi für überzogen.

Zu dem Ausstand aufgerufen sind Beschäftigte von 20 privaten Busgesellschaften. Schwerpunkte sollen Frankfurt, Fulda, Hanau, Offenbach, Gießen und Marburg sein. Auch Solidaritätsstreiks etwa in Darmstadt sind geplant. Fahrer von Straßenbahnen wollen dort ihre Arbeit niederlegen.

(dpa)