Noch keine Spur von Caldener Unfallfahrer

Seit dem tödlichen Verkehrsunfall und der anschließenden Flucht des Fahrers in Calden hat die Polizei in Nordhessen mehr als 400 Fahrzeuge nach Schäden untersucht. Auf Hinweise von Zeugen hin wurden seit Februar Autos und Fuhrparks landwirtschaftlicher Betriebe überprüft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Konkrete Anhaltspunkte zum Unfallverursacher, der eine Frau tödlich verletzt hatte, gebe es aber weiterhin nicht.

Die Frau aus Calden war am 14. Februar von einem Fahrzeug tödlich verletzt und an einem Feldweg abgelegt worden. Bis heute fehlen der Polizei wesentliche Indizien zum Unfallverlauf. Die Ermittler vermuten die Unfallstelle in der Umgebung der Fundstelle zwischen den Ortsteilen Meimbressen und Westuffeln. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Fahrers führen, hat die Staatsanwaltschaft Kassel eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.

(dpa)