Regionalstrecke Friedberg - Hanau: Noch kleinere Behinderungen im Bahnverkehr

Auf der Regionalstrecke Friedberg - Hanau ist der Bahnverkehr weiterhin eingeschränkt. Der Busersatzverkehr zwischen Friedberg und Nidderau besteht voraussichtlich bis zum 20. Februar, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Die Störung im Stellwerk Friedberg sei aber „zum größten Teil behoben”. Die Ersatzbus-Linie zwischen Nieder-Wöllstadt und Friedberg wurden unterdessen aufgehoben. Die Züge auf der Strecke Frankfurt-Kassel sowie des Mittelhessen-Express von und nach Frankfurt sollen ebenso wieder nach Plan fahren. Die Störung sorgte auch am Donnerstag für einige Behinderungen im Bahnverkehr. Ein Kurzschluss in der Oberleitung hatte am Sonntag Schäden an elektronischen Bauteilen verursacht.

(dpa)