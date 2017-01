Esa bereitet weitere Starts in diesem Jahr vo: Noch mehr Satelliten ins All

Das Kontrollzentrum Esoc der europäischen Raumfahrtagentur Esa steuert Satelliten im All. Ein Schwerpunkt soll in diesem Jahr die Beobachtung der Erde sein. Gefeiert wird auch.

Eines der spektakulärsten Projekte war die „Rosetta“-Mission im vergangenen Jahr, die dem Kometen „Tschuri“ viele Rätsel entlockte und mit der Landung auf dem Brocken Raumfahrt-Geschichte schrieb. Solche heldenhaften Vorhaben, die jahrzehntelanger Vorbereitung bedürfen, kann es im Darmstädter Satellitenkontrollzentrum (Esoc) der europäischen Raumfahrtagentur Esa natürlich nicht jedes Jahr geben. Doch 2017 soll trotzdem gefeiert werden.

Esoc wurde 1967 gegründet und will das Jubiläum in diesem Jahr groß feiern. Zu Beginn arbeiteten dort etwa 90 Menschen, inzwischen sind es rund 900. Viele Veranstaltungen sind geplant, darunter eine „Lange Nacht der Sterne“, verbunden mit einem Tag der offenen Tür, wie Esa-Direktor Rolf Densing bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz ankündigte.

Zwei neue Gebäude

Das Esoc ist für den Betrieb der Esa-Satelliten verantwortlich. Das Kontrollzentrum in Darmstadt soll dafür weiter ausgebaut werden. Zwei neue Bürogebäude sind in Planung. Vorstellbar wäre später einmal auch ein Besucherzentrum für die Öffentlichkeit, ergänzte Rolf Densing. Damit würde die Raumfahrtagentur einen weiteren „Beitrag zur Wissenschaftsstadt Darmstadt“ leisten, so Densing. Doch das sei noch Zukunftsmusik.

Zu den wissenschaftlichen Höhepunkten in diesem Jahr gehört in diesem Jahr das Programm zur sogenannten „Weltraumlage-Erfassung“ (SSA). Es soll helfen, Gefahren aus dem Weltraum für die Erde vorherzusagen. Gemeint sind Gefahren durch Weltraumschrott oder Asteroiden, die auf die Erde abzustürzen drohen. Dazu sollen sogenannte Fliegenaugen-Teleskope in Sizilien oder Spanien installiert werden und permanent das Universum nach solchen Gefahrenherden absuchen. Wie die Folgen eines Asteoriden-Einschlags aussehen könnten, ließ 2013 die Explosion eines etwa 20 Meter großen Meteoriten über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk erahnen: Rund 7000 Gebäude wurden beschädigt, etwa 1500 Menschen verletzt. Die Explosion soll die zerstörerische Kraft von 30 bis 40 Hiroshima-Atombomben gehabt haben.

Auch Teile von alten Satelliten, sogenannter Weltraumschrott, die die Erde umkreisen, sind immer wieder mal auf die Erde gestürzt. Wie muss man solche Teile bauen, das sie nicht mehr zurückkommen und was kann man tun, um solche Gefahren abzuwenden? Darum wird sich eine Esa-Konferenz vom 18. bis 21. April drehen. Die Esa kennt allein 18 000 Teile, die etwa die Größe eines Fußballs haben, und frei im Weltall herumschwirren. Auch für Satelliten können diese Teile eine große Gefahr darstellen, sollten sie auf die sensible Technik aufprallen.

Viel Action im März

Viel Action im Kontrollzentrum wird es am 7. März geben. An diesem Tag soll durch die Mitarbeiter in Darmstadt der Start des Sentinel-2B-Satelliten erfolgen. Das hochmoderne Gerät soll tagtäglich Daten aus der Erdbeobachtung liefern, die etwa zur Erstellung von Wettermodellen, Vorhersagen von Meeresbewegungen, Wellenhöhen und Gefahrenvorhersagen für die Schiffe oder Erntevorhersagen genutzt werden können. Zwei weitere „Sentinel“-Satelliten, die zum EU-Programm „Copernicus“ gehören, sollen ebenfalls in diesem Jahr ins All gebracht werden. Mitte des Jahres „Sentinel-5P“ zur Beobachtung der Atmosphäre und im November „Sentinel-3B“ zur Beobachtung der Ozeane. Die gewonnenen Daten eignen sich auch für den Katastrophenschutz. Derzeit sind schon vier dieser Satelliten im All. Das ambitionierte Programm soll noch einige Jahre weiterlaufen.