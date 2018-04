Nordhessen-SPD: Wahlergebnis von Nahles lässt Luft nach oben

Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Nord, Manfred Schaub, hat Andrea Nahles nach ihrem schwachen Wahlergebnis zur SPD-Vorsitzenden aufgerufen, „Vertrauen durch Handeln” zurückzugewinnen. Das Ergebnis sei „respektabel”, lasse aber noch Luft nach oben, erklärte Schaub am Sonntagabend laut Mitteilung. Die Delegierten hatten die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bei einem Sonderparteitag am Sonntag in Wiesbaden mit nur 66,3 Prozent an die Parteispitze gewählt.

„Wir müssen die Chance nutzen, in den kommenden Jahren konkret Politik zu gestalten und zugleich die Aufstellung der Partei vorantreiben”, so Schaub weiter. Ausschweifende Organisationsdebatten brauche es in Zukunft nicht, stattdessen aber Zeitpläne für angekündigte Reformen. In Hessen wird im Oktober ein neuer Landtag gewählt.

(dpa)