Notaufnahme-Ärzte warnen vor neuen Kürzungen

Im Streit über die Versorgung von Notfallpatienten in Hessen haben Klinikärzte vor erneuten Kürzungen gewarnt. „Die Patientenzahlen in der Notaufnahme der Kliniken steigen permanent, und im Gegenzug wird die Vergütung gekürzt, damit nicht mehr so viele kommen”, kritisierte der Geschäftsführer des Sana Klinikums in Offenbach, Sascha John, am Mittwoch. Die Notaufnahmen arbeiteten defizitär und müssten zum April aufgrund einer bundesweiten Reform der Gebührenordnung erneut deutliche Kürzungen hinnehmen.

Dies treffe die Kliniken in Hessen besonders, weil die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Landes bereits mehrere erbrachte Leistungen in der Notaufnahme der Krankenhäuser nicht mehr bezahle, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zentraler Notaufnahmen, Daniel Kiefl. Als Beispiele nannte er Laboruntersuchungen für Patienten, die anschließend nach Hause geschickt werden könnten. „Eine Lösung für uns wäre, dass das, was wir berechtigt leisten, honoriert wird”, sagte Kiefl mit Blick auf die Gespräche zwischen Sozialministerium, KV und Krankenhausgesellschaft in dem Konflikt.

