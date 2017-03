Projekt Junge Zeitung: Notfallsanitäter Daniel Renz: Ein bescheidener Retter

Ein abwechslungsreicher Arbeitstag beginnt, an dem Daniel Renz nicht weiß, was ihn erwartet. Der Notfallsanitäter hat seine persönliche Schutzkleidung angelegt. Nun folgt der Fahrzeugcheck. Renz und sein Kollege prüfen das gesamte Material auf Vollständigkeit und die Geräte auf ihre Funktionalität. Fehlen beispielsweise Infusionen, wird der Bestand direkt wieder aufgefüllt. „Danach haben wir meistens Zeit für einen Kaffee“, sagt Renz mit gewisser Vorsicht. Denn jederzeit kann die Zentrale Leitstelle die Rettungsdienstler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Hochtaunus alarmieren. Dann muss es schnell gehen.

Je nach Einsatzlage rückt die zweiköpfige Rettungswagenbesatzung mit Blaulicht aus. Das hessische Gesetz schreibt vor, dass Renz mit seinem Kollegen innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle sein muss. „Oft kommt es auf jede Minute an“, sagt er. Nach der Erstversorgung des Patienten geht es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Fünf bis sieben Mal werden die Einsatzkräfte der Wache Bad Homburg im Durchschnitt pro Schicht zu Einsätzen gerufen, schätzt Renz. Wenn es mal einen ruhigeren Tag gibt, hat Renz als einer von vier Wachleitern in Bad Homburg Zeit, sich der Organisation der Wache zu widmen.

Manche Einsätze sind für den 32 Jahre alten Renz nervenaufreibend, „zum Beispiel Unfälle mit jungen Menschen“. Manchmal erinnerten Schicksale auch konkret an das eigene Umfeld. „Das ist dann sehr belastend“, lässt Renz einblicken. Insgesamt lerne man, sich glücklich zu schätzen, dass es einem gut geht, fügt er hinzu.

Als Notfallsanitäter muss man zupacken und zum Beispiel Patienten aus oberen Stockwerken tragen. Daher gehört Sport für Renz zum Alltag. „Um so gesund weiterzumachen, wie ich es jetzt bin“, erklärt er. Als Notfallsanitäter arbeitet er in Zwölf-Stunden-Schichten, durchschnittlich 48 Stunden die Woche. Hinzu kommen die Wechsel zwischen Tag- und Nachtdienst. Er erläutert, dafür habe man zur Erholung normalerweise nach drei bis vier Schichten mindestens ein bis zwei freie Tage und darüber hinaus bis zu 36 Tage Urlaub.

Bei der Arbeit mit den Patienten bediene man sich standardisierten diagnostischen Strukturen. Dabei vergleicht Renz, der seit zehn Jahren im Rettungsdienst tätig ist, die Arbeit am Menschen durchaus mit anderen Handwerksberufen: „Grundlegend für die erste Diagnose ist das Handwerk. Bei Atemnot geben wir zum Beispiel Sauerstoff.“ Kommen die Einsatzkräfte an Ort und Stelle nicht weiter, können sie Unterstützung nachfordern.

Falsche Erwartungen

Unabhängig von der Art des Einsatzes bestünde bei Patienten und Angehörigen ab und zu eine falsche Erwartungshaltung: „Wir heilen niemanden im Rettungswagen, sonst gäbe es keine Krankenhäuser“, hält Renz fest. In jedem Fall sieht sich der 32-Jährige nicht als Held. Er denkt dabei eher an Kollegen vom DRK, die in Kriegsgebieten im Einsatz sind und unter widrigsten und lebensgefährlichen Bedingungen Menschenleben retten, zum Beispiel in Syrien.

In Deutschland habe man mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: dem Fachkräftemangel. „Deshalb möchten wir für den Beruf werben“, so Renz, der sich als Praxisanleiter auch um die praktische Ausbildung der neuen Notfallsanitäter kümmert.

Was die Vergütung anbelangt, so habe ein Kollege einmal treffend gesagt: „Bei uns wird nur mit Menschen gearbeitet, nicht mit Geld.“ Renz betont, dass diese Unverhältnismäßigkeit in vielen sozialen Berufen gelte. Dennoch könne man sich als Notfallsanitäter grundsätzlich nicht beschweren, wenngleich man seine Brötchen „durch viel Arbeit und viel Anwesenheit“ verdiene. Renz findet es aber schade, dass die Verhältnismäßigkeiten in der Gesellschaft anders gesetzt sind: „Ein Aktiendepot ist offensichtlich mehr wert als ein Menschenleben“. Und er ergänzt sichtlich zufrieden: „Für mich war es immer wichtig einen Job zu machen, den ich mit gutem Gewissen ausüben kann“.