OB Partsch deutet Wende in Darmstädter Stadion-Debatte an

Die Diskussionen über das künftige Stadion von Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 haben möglicherweise eine überraschende Wendung genommen. Nach einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Donnerstag) erwägt Oberbürgermeister Jochen Partsch (Die Grünen) nun doch eine zwischenzeitlich schon verworfene Modernisierung und einen Umbau des alten Böllenfalltor-Stadions. Das würde das Aus für die Neubau-Pläne von Stadt und Verein bedeuten, für die aktuell vier Standorte in und um Darmstadt geprüft werden.

Laut FAZ-Bericht sieht Partsch wieder „beste Realisierungschancen” für einen Umbau am Böllenfalltor. Die möglichen Neubau-Standorte seien dagegen mit „größten Problemen” verbunden. Das sagte der Grünen-Politiker bei einer Wahlveranstaltung des „Darmstädter Echo” fünf Tage vor der Oberbürgermeister-Wahl an diesem Sonntag.

„Lilien”-Präsident Rüdiger Fritsch mahnte in der Stadion-Frage noch einmal dringend eine Entscheidung der Stadt an. „Wir warten die Oberbürgermeisterwahl ab. Spätestens nach dem Entscheid muss das Thema wieder auf die Tagesordnung. Und zwar nach ganz oben”, sagte er dem „Darmstädter Echo”. Der Verein ist entschieden für einen Neubau. „Jeder Zuschauer, der 20 Minuten über das Gelände läuft, sieht, dass das keine Zukunftsfähigkeit hat - egal in welcher Liga”, sagte Fritsch.

(dpa)