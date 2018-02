OB will Höchster Porzellan-Manufaktur unterstützen

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann will die zahlungsunfähige Höchster Porzellan-Manufaktur mit einer größeren Bestellung unterstützen. Er werde der Vergabekommission der Stadt eine Order in Höhe von 25 000 Euro vorschlagen, teilte der SPD-Politiker am Sonntag mit. „Das ist keine Spende”, erklärte Feldmann. Seit seinem Amtsantritt bekomme jeder offizielle Gast von der Stadt Frankfurt Porzellan aus Höchst als Geschenk, darunter die Queen, der Sänger Udo Lindenberg oder der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.

„Wir füllen die Bestände jetzt auf - damit Staatsgäste auch zukünftig ein Stück Frankfurter Tradition in ihre Heimat mitnehmen können”, teilte der Oberbürgermeister mit. Die Höchster Porzellan-Manufaktur hatte im Januar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Frankfurt gestellt. Das 1746 im heutigen Frankfurter Stadtteil Höchst gegründete Unternehmen war die erste privatwirtschaftliche Porzellanmanufaktur in Deutschland.

(dpa)