Öffentliche Schulden in Hessen rückläufig

Die Schulden der öffentlichen Haushalte in Hessen sind weiter gesunken. Das Land stand am Ende des ersten Quartals dieses Jahres mit 40,087 Milliarden Euro in der Kreide. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war dies ein Rückgang von 4,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Gegenüber dem letzten Quartal 2017 lag der Rückgang bei 2,2 Prozent.

Im Schnitt haben die Bundesländer im Jahresvergleich ihre Schulden um vier Prozent auf 578,4 Milliarden Euro reduziert. Am stärksten sanken die Schulden in Sachsen (-19,7 Prozent) und Baden-Württemberg (-19,2 Prozent). Berücksichtigt sind die Verbindlichkeiten, die die öffentlichen Haushalte einschließlich aller Extra-Haushalte etwa bei Banken und Unternehmen haben.

Die hessischen Kommunen reduzierten ihre Schulden im Jahresvergleich um 1,2 Prozent. Gegenüber dem letzten Quartal 2017 stiegen allerdings die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände im Bundesland um 3,4 Prozent an.

