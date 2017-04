Ökumenische Aktion widmet sich Fortpflanzungsmedizin

Mit ethischen Fragen zu künstlicher Befruchtung und Diagnosen vor der Geburt beschäftigt sich von heute an die „Woche für das Leben”. Die bundesweite ökumenische Aktion startet mit einem Eröffnungsgottesdienst (11.00 Uhr) in Kassel. Erwartet werden dazu der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Die „Woche für das Leben” widmet sich seit mehr als 20 Jahren dem Schutz und der Würde des Menschen. In diesem Jahr lautet das Motto „Kinderwunsch - Wunschkind - Designerbaby”. Die Aktion dauert bis zum 6. Mai.

(dpa)