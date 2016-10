Obdachlose schlafen in U-Bahnstation

Obdachlose können seit Montag im Frankfurter S- und U-Bahnhof Hauptwache übernachten. In der unterirdischen Geschäftspassage, der sogenannten B-Ebene, sind für sie von 22.00 Uhr bis in den frühen Morgen Plätze reserviert. Bis zu 34 Menschen hätten in der ersten Nacht von dem alljährlichen Angebot in der kalten Jahreszeit Gebrauch gemacht, sagte ein Sprecher des Ordnungsdezernats am Dienstag. „Gleich bei der Öffnung gegen 21.45 Uhr waren schon 14 Leute da.” Besonders lange konnten sie aber nicht schlafen: Wegen eines kleineren Feuerwehreinsatzes nach Funkenbildung an einer Oberleitung sei statt um 5.30 Uhr schon um 4.00 Uhr Schluss gewesen.

(dpa)