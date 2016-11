Obduktion soll Todesursache von Rentner-Ehepaar klären

Ein am Samstag tot in seinem Wohnhaus in Bad Hersfeld gefundenes Ehepaar soll am kommenden Freitag obduziert werden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll nach Angaben der Polizei in Fulda klären, wie der 81 Jahre alte Mann und seine 72 Jahre alte Frau ums Leben kamen. „Es spricht momentan alles für eine Kohlenmonoxid-Vergiftung”, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Die beiden Rentner waren am späten Samstagabend in ihrem Haus gefunden worden. Angehörige hatten das Paar vermisst, weil es nicht zur Geburtstagsfeier eines Enkels gekommen war.

(dpa)