Obduktion und Zeugenbefragungen nach Schüssen in Arztpraxis

Nach der Bluttat in einer Marburger Arztpraxis werden die Leichen der beiden Mediziner obduziert. Die ersten Ergebnisse sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft frühestens Dienstagnachmittag vorliegen. Mittlerweile seien zudem weitere Zeugen befragt worden, berichtete ein Sprecher am Montag. Demnach habe es zwischen den Männern seit geraumer Zeit Uneinigkeit darüber gegeben, wie es mit der gemeinsamen Praxis weitergehen solle. Nach den bisherigen Ermittlungen soll am Donnerstag ein 53 Jahre alte Mediziner seinen 67 Jahre alten Kollegen und anschließend sich selbst erschossen haben, weil er sich mit ihm über die Fortführung der gemeinsamen Praxis uneins gewesen war.

Medienberichten zufolge wollte der ältere Arzt bereits im Januar in Stadtallendorf eine Praxis eröffnen. Das sei die derzeitige Annahme, die sich auf Zeugenaussagen stütze, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter.

Die Angestellten des Ärztezentrums in direkter Nähe des Marburger Hauptbahnhofs waren am Tattag erst durch die Schüsse auf den Streit zwischen den Männern aufmerksam geworden. Der Bahnhofsvorplatz wurde danach komplett gesperrt, weil die Polizei zunächst von einer Schießerei in dem Haus ausgegangen war.

