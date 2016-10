Obduktionsergebnis nach Tod von Hells-Angels-Boss

Nach dem gewaltsamen Tod des Chefs der Hells Angels aus dem mittelhessischen Wettenberg wird heute das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung erwartet. Die ermittelnde Gießener Staatsanwaltschaft hatte die Obduktion von Aygün Mucuk angeordnet. Der 45-Jährige war am Freitagmorgen tot auf dem Gelände des Clubheims der Hells Angels in Wettenberg gefunden worden. Er wurde von mehreren Schüssen getroffen. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter und die Hintergründe der Bluttat gibt es noch nicht. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rockergruppen in Hessen.

(dpa)