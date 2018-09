Hungriger Betrunkener bricht in Dönerbude ein

Kassel. In Kassel ist ein betrunkener 17-Jähriger in eine Dönerbude eingebrochen - offenbar vom Hunger getrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Jugendliche in der Nacht auf Samstag die Scheibe des Imbisses eingeschlagen. mehr