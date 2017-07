Oberleitungsschaden in Darmstadt: Passagiere in den Gleisen

Nach einem technischen Defekt an einer Oberleitung ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof in Darmstadt am Freitag zwischenzeitlich stillgelegt worden. Der Defekt trat nach Angaben der Deutschen Bahn am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf. Danach sei der Bahnverkehr erst komplett eingestellt, kurz darauf wieder auf sieben von zehn Gleisen freigegeben worden, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Als dann auf den Gleisen vor dem Bahnhof Fahrgäste aus einem wartenden Regionalzug ausgestiegen seien, habe es eine erneute Vollsperrung gegeben. Betroffen waren davon der S-Bahn- und der Regionalverkehr, der Fernverkehr wurde nach Bahnangaben umgeleitet. Auch die Bundespolizei war im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Zwei Personen seien wegen Kreislaufproblemen behandelt worden.

(dpa)