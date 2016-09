Oberrabbiner segnet „Mesusa” im Gebetsraum am Flughafen

Israels Oberrabiner David Lau hat am Montag im jüdischen Gebetsraum am Frankfurter Flughafen eine sogenannte Mesusa angebracht und gesegnet. Es handelt sich dabei um eine auf die Thora zurückgehende Pergamentrolle, die traditionelle Juden an Hauseingängen und Zimmertüren befestigen. Sie soll die Bewohner beschützen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport weiter berichtete, soll die Mesusa künftig Betende im Raum im Terminal 1 besonders inspirieren. An Deutschlands größtem Airport gibt es Gebetsräume für Christen, Muslime und Juden. Sie stehen sowohl Passagieren als auch Mitarbeitern offen.

(dpa)