Oberstudienrat wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Weil er zwei Schülerinnen sexuell missbraucht haben soll, muss sich heute ein 42 Jahre alter Oberstudienrat eines Frankfurter Gymnasiums vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Pädagoge soll 2015 bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten in seiner Wohnung Geschlechtsverkehr mit den 15-Jährigen gehabt haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurden später im Computer des Angeklagten auch zahlreiche jugendpornografische Dateien sichergestellt, was ebenfalls in die Anklage einfloss. Das Gericht hat nur einen Verhandlungstag eingeplant.

(dpa)