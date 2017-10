Offenbach verliert Regionalliga-Spitzenspiel

Die Kickers Offenbach haben das Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (1:0) verloren und damit die Tabellenführung an den Rivalen abgeben müssen. Die Hessen gingen am Samstag vor 9274 Zuschauern zwar durch Dren Hodja (25. Minute) in Führung, doch nach dem Wechsel drehten Kevin Behrens (73.) und Markus Mendler (84.) die Partie zugunsten der Gäste. Für den OFC war es die erste Heim-Niederlage seit elf Monaten - auch damals hatte Saarbrücken am Bieberer Berg das bessere Ende für sich. Die Saarländer liegen nun bei einem Spiel weniger mit 36 Punkten vor den Kickers (34).

(dpa)