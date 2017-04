Ohne Fahrschein: Polizei nimmt zwei Minderjährige fest

Kassel (dpa/lhe) - Endstation Kassel: Die Polizei hat zwei 17-Jährige, die offenbar unerlaubt nach Deutschland eingereist sind, am Bahnhof in Kassel festgenommen. Die beiden Minderjährigen waren in einem ICE am Sonntag aufgefallen, weil sie weder eine Fahrkarte noch einen Personalausweis bei sich hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Jugendlichen befinden sich nun in der Obhut des Kasseler Jugendamtes. Bereits am Samstag hatte die Polizei zwei Männer im Alter von 24 und 36 festgenommen. Die Männer sind nach eigenen Angaben aus Frankreich eingereist und befinden sich nun in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Gießen.

Wegen unerlaubter Einreise und Erschleichens von Leistungen hat die Polizei Kassel nun ein Strafverfahren in allen Fällen eingeleitet.

(dpa)