35. Deutscher Sportpresseball: Olympia-Turner werden als „Sportler mit Herz” ausgezeichnet

Die deutschen Olympia-Turner um Fabian Hambüchen werden beim 35. Deutsche Sportpresseball am 5. November in Frankfurt/Main als „Sportler mit Herz” ausgezeichnet. Dies teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Das Team mit Reck-Olympiasieger Hambüchen, Andreas Toba, Andreas Bretschneider, Marcel Nguyen und Lukas Dauser hatte im August in Rio de Janeiro vor allem dadurch Schlagzeilen geschrieben, weil Toba trotz eines Kreuzbandrisses noch am Pauschenpferd angetreten war. Damit ermöglichte er seiner Mannschaft die Qualifikation fürs Finale.

Der Preis wird seit 21 Jahren verliehen, vor allem für Engagement, Teamgeist und Fairness. Die Turner treten beim Ball in der Alten Oper die Nachfolge von Skirennläufer Felix Neureuther an. Zuvor war bekanntgegeben worden, dass Fußball-Bundestrainer Joachim Löw als „Legende des Sports” ausgezeichnet wird.

