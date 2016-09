Olympische Ballnacht: Bartusiak und Hambüchen eingeladen

Der Landessportbund Hessen veranstaltet zum 15. Mal seine Olympische Ballnacht im Kurhaus in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Bis zu 2200 zahlende Gäste sollen am 8. Oktober Geld für den hessischen Sport in die Kassen spülen. Neben Prominenz aus Politik, Kultur und Wirtschaft sollen auch zahlreiche Sportler kommen, unter anderen die Olympiasieger Fußballerin Saskia Bartusiak und Turner Fabian Hambüchen. Beide beendeten nach den Spielen von Rio de Janeiro ihre internationale Karriere. Hambüchen zählt zu den Favoriten für den Titel „Sportler des Jahres”.

(dpa)