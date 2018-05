Online-Petition für Gießener in Türkei-Haft läuft weiter

Es bleibt heiß in Hessen: Gewittergefahr steigt

Offenbach. Mit den heißen Temperaturen kommen in Hessen auch die Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte, bringt Tief „Wilma” noch bis in die kommende Woche hinein Höchstwerte von bis zu 31 Grad. mehr