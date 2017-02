gemeinsamer Antrag: Opel: Hessischer Landtag zieht an einem Strang

Der Einsatz für die Zukunft des Opel-Konzerns und seiner allein in Hessen rund 14 000 Beschäftigten hat im Landtag eine ungewöhnlich breite Koalition von CDU bis Linkspartei zustande gebracht. Mit großer Mehrheit verabschiedete das Landesparlament in Wiesbaden gestern einen Antrag, mit dem die Bemühungen um den Erhalt aller Standorte des Automobilkonzerns in Europa unterstützt und die Bedeutung von Produktion, Verwaltung und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim hervorgehoben werden.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) konzidierte, die Zusagen des französischen Peugeot-Konzerns zur Einhaltung der bis 2020 eingegangenen Verpflichtungen hätten zu einer gewissen Beruhigung geführt. Es müsse aber erreicht werden, dass Hessens größter Industriestandort auch danach noch eine gute Zukunft habe. Der Chef der schwarz-grünen Landesregierung und SPD-Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel zogen in der Debatte weitgehend an einem Strang. Auch der schließlich verabschiedete Antrag war von den Koalitionsparteien CDU und Grüne sowie der SPD gemeinsam eingebracht worden. Im Gegensatz zu den Linken verweigerte ihm nur die FDP ihre Zustimmung und enthielt sich der Stimme. Ihr Fraktionschef Florian Rentsch warf Schwarz-Grün in der Debatte sehr zum Ärger Bouffiers mangelnde Industriefreundlichkeit vor und warnte vor einer Gängelung der Automobilhersteller durch den geplanten Klimaschutzplan für Hessen. Der Ministerpräsident nannte es „niederträchtig“, der Landesregierung dabei Ideologie zu unterstellen, doch der Streit darüber war dann auch der einzige Punkt, der das Bemühen um Gemeinsamkeit trübte.

Zwei Stunden Diskussion

Bouffier begann die fast zwei Stunden dauernde Aussprache mit dem Satz: „Opel ist seit Generationen ein starkes Stück Hessen.“ Die Landesregierung werde alles dafür tun, damit das auch in Zukunft so bleibe. Er gehe davon aus, dass es schon in Kürze zu einer Vereinbarung zwischen dem bisherigen amerikanischen Mutterkonzern General Motors und der französischen PSA-Gruppe über den Verkauf von Opel kommt. Danach werde es noch einige Monate dauern, bis konkrete Vereinbarungen fixiert werden können.

Genau diese Zeit müsse genutzt werden. Der Regierungschef sicherte den Opel-Beschäftigten Solidarität und Hilfsbereitschaft zu. Er werde sich aber nicht an „Untergangsszenarien“ beteiligen, fügte Bouffier hinzu. Nach seiner Auffassung ist die von den Franzosen zugesagte Übernahme der Verpflichtungen „ernst gemeint“. Ohnehin könne kein Unternehmen den anstehenden Transformationsprozess mit der Produktion umweltfreundlicher Autos, Elektromobilität, Brennstoffzellentechnologie und Digitalisierung allein bewältigen. Und er könne sich auch nicht vorstellen, dass ein Autokonzern, der auf Zukunft setze, das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim mit seinen über 700 Ingenieuren opfern wolle.

Verwaltung schützen

SPD-Fraktionschef Schäfer-Gümbel mahnte jedoch, neben dem Entwicklungszentrum auch Produktion und Verwaltung zu schützen. Auch er räumte aber ein, der Zusammenschluss der beiden europäischen Autokonzerne könne eine Chance sein, wenn die Weichen richtig gestellt werden. Immerhin verstehe PSA mit seiner Beteiligung des französischen Staats mehr von Mitbestimmung als die bisherigen Opel-Herren in Detroit. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner forderte einen „Zusammenschluss auf Augenhöhe“. Janine Wissler von der Linken verlangte, die insgesamt 35 000 Opel-Beschäftigten in Europa mit ihren Standorten nicht gegeneinander ausspielen zu lassen.

Der Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) auf der Besuchertribüne sah die Einigkeit der Landtagsparteien bei den Bemühungen um die Zukunftssicherung des in seiner Stadt ansässigen Automobilkonzerns offenkundig mit Wohlgefallen.