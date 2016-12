Opel-Zoo nach Fall von Vogelgrippe weiterhin geschlossen

Nach dem Tod eines Pelikans durch das Vogelgrippe-Virus H5N8 ist der Opel-Zoo in Kronberg (Taunus) auch am Freitag für Besucher zunächst geschlossen geblieben. Eine Sprecherin sagte, die Untersuchungsergebnisse für den gesamten Vogelbestand des Zoos lägen noch nicht vor. Sollten sie im Laufe des Freitags eintreffen und keine weiteren Vögel infiziert sein, könnte der Zoo in Absprachen mit den Behörden am Wochenende wieder öffnen. Mit jährlich rund 750 000 Besuchern gehört der Opel-Zoo zu den meistbesuchten Freizeiteinrichtungen in Hessen.

Das hessische Umweltministerium hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass das Zootier positiv auf das hochansteckende Virus getestet worden sei. Die übrigen Pelikane des Zoos wurden daraufhin in Quarantäne genommen. Bei dem toten Rosapelikan handelte es sich um den dritten Fall von Vogelgrippe in Hessen. Der Zoo wurde bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Außerdem wurde ein Sperrgebiet im Umkreis des Zoos eingerichtet, in dem alle gewerblichen Geflügelbestände untersucht werden sollten.

(dpa)