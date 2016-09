Opel erwartet 20 000 Besucher bei Testcenter-Jubiläum

Rund 20 000 Besucher erwartet der Autohersteller Opel an diesem Samstag an seinem Testzentrum in Rodgau-Dudenhofen. Auf dem 1966 eröffneten Areal im Kreis Offenbach werden sämtliche Opel-Modelle sowie weitere Autos des General-Motors-Konzerns auf Herz und Nieren getestet. Das Unternehmen hat in den vergangenen vier Jahren rund 30 Millionen Euro in das Gelände investiert und angekündigt, bis 2020 einen weiteren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand zu nehmen.

Getestet werden sowohl die Dauerhaltbarkeit der Autos als auch Produktinnovationen. Auf dem Festprogramm stehen unter anderem Führungen, Fahrvorführungen, Oldtimer-Shows, ein sportlicher Geschicklichkeitsparcours und Modellauto-Rennen.

(dpa)