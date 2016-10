Opel nimmt neues Entwicklungszentrum in Betrieb

Der Autohersteller Opel nimmt heute sein neues Entwicklungszentrum für Antriebssysteme in Betrieb. Am Stammsitz Rüsselsheim werden unter anderen der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der für diesen Bereich verantwortliche Spitzenmanager des Mutterkonzerns General Motors, Dan Nicholson, erwartet. In dem rund 210 Millionen Euro teuren Zentrum sollen mehr als 800 Beschäftigte Antriebe für den weltweiten Konzernverbund entwickeln. Die Einheit ist Teil des Internationalen Technischen Entwicklungszentrums (ITEZ) in Rüsselsheim.

(dpa)