Opposition: Gesetzentwurf zu Abschiebungshaft weiter Mängel

Wasserrohrbruch sorgt für leere Leitungen in Wiesbaden

Wiesbaden. Ein Rohrbruch hat in mehreren Häusern in Wiesbaden kurzzeitig für leere Wasserleitungen gesorgt. Bei anderen Bewohnern der Innenstadt habe es nur noch getröpfelt, sagte ein Sprecher des Versorgers ESWE am Donnerstag. mehr