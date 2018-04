Opposition begrüßt Datenschutz-Negativpreis für Schwarz-Grün

Die Opposition im Landtag hat die Verleihung der Negativ-Auszeichnung „Big-Brother-Award” an die Regierungsfraktionen CDU und Grüne für das neue Verfassungsschutzgesetz begrüßt. „Wir können nicht verstehen, wie man angesichts der Erkenntnisse aus den Versäumnissen rund um den NSU die Befugnisse des Verfassungsschutzes derart ausweiten und die parlamentarischen Kontrolle schwächen kann”, sagte Nancy Faeser, innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, am Donnerstag in Wiesbaden. „Sie haben in der Sache versagt und die Negativ-Auszeichnung redlich verdient”, sagte der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich.

Mit dem Negativpreis für Datensammlung und Verletzungen der Privatsphäre hatten Datenschutz-Aktivisten in der Kategorie Politik das neue Verfassungsschutzgesetz von Schwarz-Grün bedacht. Laut dem Bielefelder Verein Digitalcourage enthält der Entwurf eine „gefährliche Anhäufung schwerwiegender Überwachungsbefugnisse, mit denen tief in Grundrechte eingriffen werden kann”.

„Wir brauchen einen modernen und leistungsfähigen Nachrichtendienst, um die Bürger vor terroristischen Angriffen zu schützen”, konterte Innenminister Peter Beuth (CDU). Es gehe nicht um wahllose Überwachung, sondern darum, Terroristen und Extremisten das Handwerk zu legen.

