„Ort des Austauschs”: Neue Marburger Uni-Bibliothek eröffnet

Blick ins Grüne, moderne Technik und viel Platz: Nach rund vier Jahren Bauzeit ist die neue Marburger Universitätsbibliothek (UB) am Montag offiziell eröffnet worden. Die Bibliothek sei nun dank ihrer Lage in der Innenstadt ein zentraler Studien- und Kommunikationsort, sagte Uni-Präsidentin Katharina Krause. Bislang war die UB in einem Bau aus den 1960er Jahren am Stadtrand untergebracht. Jetzt ist sie das Herzstück eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Campus in der City, der gerade entsteht. Das Land Hessen investierte in den Neubau rund 120 Millionen Euro.

Wissenschaftsminister Boris Rhein sprach von einem „riesigen Schritt” für die Uni und den Standort Marburg, Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) von einer „sinnvollen, notwendigen und zukunftweisenden” Weiterentwicklung der mittelhessischen Hochschule.

Die Bibliothek umfasst rund 18 500 Quadratmeter mit Platz für mehr als drei Millionen Bücher, Zeitschriften und andere Medien. Nutzer der Bibliothek können an 1250 hellen Plätzen lesen, arbeiten und dort auch das Internet nutzen. Große Fenster erlauben Blicke zu Stadt und Botanischem Garten. UB-Direktorin Andrea Wolff-Wölk sagte, die Bibliothek solle nicht nur ein „stiller Lernort” sein, sondern auch ein „Ort des wissenschaftlichen Austauschs und der Kommunikation”.

(dpa)