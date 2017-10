Ortmann an die Spitze der Gemeinde Biebertal gewählt

Neue Bürgermeisterin in der Gemeinde Biebertal wird Patricia Ortmann. Die parteilose 51-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 63,6 Prozent der Stimmen gegen ihren Kontrahenten Michael Borke von der SPD durch, der auf 36,4 Prozent kam. Dies geht aus dem vorläufigen Ergebnis auf der Internetseite der mittelhessischen Gemeinde hervor.

Von den knapp 8400 Wahlberechtigten gaben 55,4 Prozent ihre Stimme ab. Ortmann folgt auf den parteilosen Thomas Bender. Nach zwei Amtszeiten hatte dieser im ersten Wahlgang nur das drittbeste Ergebnis der vier Kandidaten bekommen. Die absolute Mehrheit erreichten weder Ortmann noch Borke, was eine Stichwahl nötig machte.

Ortmann ist nach eigenen Angaben ausgebildete Verlagskauffrau, Journalistin und Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums für Stadt und Landkreis Gießen.

(dpa)