Ortstermin bei Prozess gegen mutmaßlichen Polizistenmörder

Im Mordprozess wegen der tödlichen Attacke auf einen Polizisten wird für einen Ortstermin der Zugverkehr im Bahnhof Herborn zeitweise stillgelegt. Wie das Landgericht Limburg am Montag ankündigte, sollen am 26. September die Sichtverhältnisse in einem Zug nachgestellt werden. Die Uhrzeit für den spätabendlichen Termin werde mit dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach abgesprochen, um ähnliches Licht wie zum Tatzeitpunkt am 24. Dezember 2015 vorzufinden.

Ein 27 Jahre alter Mann soll bei einer Zugfahrt nach Dillenburg während des Stopps in Herborn einen 46 Jahre alten Streifenpolizisten mit mehreren gezielten Messerstichen erstochen haben. Ein weiterer Polizeibeamter (47) wurde bei der Attacke schwer verletzt. Der Angeklagte war zuvor als Schwarzfahrer aufgefallen. Er hatte im Prozess gesagt, die Beamten nicht als solche erkannt zu haben.

Die Hessische Landesbahn stellt für den Ortstermin eigens einen Zug zur Verfügung, wie der Richter erklärte. Zudem werde mit der Deutschen Bahn geklärt, ob am Heiligabend 2015 Lampen auf dem Bahnsteig defekt gewesen seien. Diese würden dann gegebenenfalls am 26. September ebenfalls abgeschaltet.

