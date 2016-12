PEN-Zentrum: „Beunruhigt über momentane Lage”

Der Präsident des Deutschen PEN-Zentrums in Darmstadt, Josef Haslinger, sieht den Autorenverband für die Freiheit des Wortes gefordert wie selten zuvor. Wie der Schriftsteller sagte, ist der Einsatz heute - 65 Jahre nach Gründung des Zentrums am 4. Dezember 1951 - notwendiger als in den Jahren zuvor. „Wir sind in der Tat beunruhigt über die momentane Lage in Europa”, sagte der Österreicher, der das Zentrum seit 2013 leitet.

So habe die Flüchtlingskrise viele Menschen verunsichert. Davon versuchten nationalistische Parteien und Organisationen zu profitieren, warnte Haslinger. Auch die Meinungsfreiheit sei in etlichen Ländern Europas bedroht.

Ähnlich wie in seinem Heimatland, wo die rechtspopulistische FPÖ momentan einen starken Einfluss habe, gebe es etwa auch mit Blick auf Ungarn oder die Türkei große Sorgen. Gerade in der Türkei müssten kritische Schriftsteller und Journalisten mit Repressionen rechnen. Das deutsche PEN-Zentrum hatte jüngst den Hermann-Kesten-Preis an die türkischen Journalisten Can Dündar und Erdem Gül als „mutige Kämpfer für Meinungsfreiheit und Demokratie” verliehen.

(dpa)