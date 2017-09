Parallel zur Bundestagswahl: Viele kommunale Wahlen

In Hessen steht am (morgigen) Sonntag (08.00 Uhr) nicht nur die Bundestagswahl an - in vielen Städten, Gemeinden und einigen Landkreisen wird auch über die kommunalen Spitzen entschieden. Allein in mehr als 30 Kommunen geht es um das Amt des Bürgermeisters.

In einer Stichwahl wird in Offenbach darüber entschieden, wer neuer Oberbürgermeister wird. Im Rennen sind noch Felix Schwenke (38) von der SPD und CDU-Kandidat Peter Freier (51). In Rüsselsheim bewirbt sich Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) für eine zweite Amtszeit. Als Unabhängiger tritt Udo Bausch (61) an. Er wird von der SPD unterstützt. Für „Wir sind Rüsselsheim” (WsR) geht Joachim Walczuch (53) ins Rennen.

In Rüsselsheim strebt Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) eine zweite Amtszeit an. Gegen ihn treten Udo Bausch (61), der von der SPD unterstützt wird, und Joachim Walczuch (53) von „Wir sind Rüsselsheim" (WsR) an. Landräte werden im Kreis Fulda, im Vogelsbergkreis und im Werra-Meißner-Kreis gewählt.

Um die Abwahl eines Bürgermeisters geht es dagegen in Steinau an der Straße. Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Bürgerentscheid gegen Malte Jörg Uffeln angestrengt. Die Kommunalpolitiker sind unzufrieden mit der Amtsführung des parteilosen Rathaus-Chefs. Beim Bürgerentscheid müssen mindestens 30 Prozent der rund 8400 Wahlberechtigten in der Stadt im Main-Kinzig-Kreis mitmachen. Stimmt eine Mehrheit gegen Uffeln, ist der gelernte Jurist abgewählt.

Bei der Landratswahl in Fulda hat es Amtsinhaber Bernd Woide (55, CDU) ebenfalls mit zwei Gegenkandidaten zu tun. Die SPD nominierte Simon Schüler (28) aus Fulda, die Linke stellte Wolfgang Lörcher (54) auf. Im Vogelsbergkreis wird Landrat Manfred Görig (SPD/57) von Landwirt Friedel Kappes (60) aus Schwalmtal herausgefordert, der sich als Vertreter der schweigenden Mehrheit bezeichnet.

Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis tritt Landrat Stefan Reuß (SPD) ohne Gegenkandidaten an. Der 47-Jährige ist seit 2006 Landrat in Eschwege. 2006 und 2011 hatte er jeweils im ersten Wahlgang, aber mit Gegenkandidaten gewonnen.

(dpa)