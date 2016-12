Parken am Bahnhof: Park+Ride-Angebot: Der RMV will Pendler schneller ans Ziel bringen

Bahn statt Auto für die Fahrt zum Job in Frankfurt: Mit neuen Standorten für Parkanlagen will der RMV den Arbeitsweg erleichtern und sagt, wo es besonders nötig wäre.

Manch Pendler, der mit dem Auto nach Frankfurt zur Arbeit fährt, würde sein Auto gerne stehen lassen und mit der Bahn weiterfahren. Das klappt aber häufig nicht, weil es entweder kein entsprechendes Park+Ride-Angebot an der Strecke gibt oder der vorhandene Parkplatz zu den Hauptverkehrszeiten belegt ist. Dem will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit mehreren Maßnahmen abhelfen: Überlastete Parkanlagen sollen bei Bedarf ausgebaut werden, bei geringer Auslastung soll das Park+Ride-Angebot besser beworben werden, und auch der Bau neuer Stationen wird empfohlen. Dass viele Plätze voll sind, zeigt der Blick in den „Maßnahmenplan Park+Ride“, den der RMV gestern vorgestellt hat: Rund 250 der 400 Stationen im RMV-Gebiet zwischen Marburg und Odenwald verfügen über solche Parkplätze, an denen Pendler ihre Autos abstellen und mit dem Zug weiterfahren können. Damit stehen etwa 28.000 Stellplätze zur Verfügung.

Mehr als ein Viertel der Anlagen ist voll ausgelastet, berichtet Ulrich Krebs (CDU), Landrat des Hochtaunuskreises und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des RMV. Ein weiteres Viertel sei sogar überlastet. Das Ziel ist klar: 90 Prozent der Nutzer fahren zum Arbeitsplatz weiter. Bei 85 Prozent liegt dieser in Frankfurt. Dies bestätigt der Fahrgastverband „Pro Bahn Hessen“. Je näher die Parkanlagen an Frankfurt liegen, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass diese spätestens um 8 Uhr morgens vollgeparkt seien, sagt deren Sprecher Thomas Kraft. „Gerade im Ballungsraum Frankfurt ist das Angebot nicht ausreichend.“ Der Verband begrüßt deswegen den Ausbau der Stationen: „Wenigstens die Hälfte der Strecke sollte der Pendler mit dem Zug fahren können“, findet Kraft.

Tatsächlich hat der RMV 80 mögliche Standorte ausgemacht, an denen neue Park+Ride-Angebote entstehen könnten. Was aber noch nicht heißt, dass sie auch wirklich kommen, da die Kommunen Grundstück und Bauleistungen erbringen müssen – dies ist nicht Sache des Verkehrsverbundes. Daher versteht der RMV seinen Katalog für sich selbst als Bestandsaufnahme und für die Kommunen als Handlungsempfehlung.

RMV-Geschäftsführer André Kavai nennt Orte, an denen er weitere Angebote für besonders wünschenswert hält: Beispielsweise an den Stationen im Nordosten von Bad Vilbel, wo die Parkmöglichkeiten regelmäßig schnell ausgeschöpft sind, wenn mal wieder ein schwerer Unfall die Autobahn 5 blockiert. Gleiches gilt für die Stationen an der A 3 südwärts.

Rund um Frankfurt empfiehlt der Plan einen Neu- oder Ausbau an den Stationen Dortelweil, Königstein-Schneidhain, Kelkheim, Dreieich-Buchschlag und Dietzenbach.