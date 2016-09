Parkplatzwahl wird Autofahrer zum Verhängnis

Augen auf bei der Parkplatzwahl: Der Fahrer eines nicht mehr fahrtüchtigen Autos hat seinen Wagen ausgerechnet vor dem Eingang der Polizeistation in Dillenburg abgestellt. Verkehrspolizisten hatten dadurch am Mittwoch den besten Blick auf das extrem tiefergelegte Auto - und schritten sofort ein. Denn die Reifen hätten bereits an der Karosserie geschliffen und seien teils komplett heruntergefahren gewesen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Zudem seien schon bei kleineren Lenkbewegungen die Vorderräder an die Kotflüge gestoßen, größere seien gar nicht mehr möglich gewesen.

Die Verkehrspolizisten fackelten nicht lange und untersagten die Weiterfahrt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Will der Besitzer sein Auto wieder im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, „kommen umfangreiche Umbauarbeiten auf ihn zu, die anschließend vom TÜV abgenommen werden müssen”, erklärte die Polizei.

(dpa)