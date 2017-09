Parteien entsorgen Tausende Wahlplakate

Nach der Bundestagswahl sammeln auch die Parteien in Hessen ihre Plakate wieder ein. Sie gehen aber bei der Entsorgung unterschiedliche Wege. Eine generelle Linie dafür gibt es nicht, da fürs Abhängen und Entsorgen die Kreisverbände zuständig sind, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die CDU in Maintal im Main-Kinzig-Kreis etwa will ihre Plakate recyceln. Einer Mitteilung zufolge werden sie gesammelt und dann von einer Entsorgungsfirma abgeholt. Der für die Plakate verwendete Kunststoff lasse sich gut wiederverwerten, hieß es.

(dpa)