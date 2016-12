Parteien gratulieren Bouffier zum 65. Geburtstag

Politiker der schwarz-grünen Koalition und der Opposition haben Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag zum 65. Geburtstag gratuliert. „Wir wünschen Volker Bouffier auch für die bevorstehenden Jahre die Kraft und die Energie, unsere beiden so unterschiedlichen Parteien weiterhin zu guten Kompromissen im Interesse der Hessen zu führen”, schrieben die beiden Parteivorsitzenden des Koalitionspartners Grüne, Kai Klose und Daniela Wagner. Bouffiers „ausgeprägte Fähigkeit des Zuhörens und Brückenbauens” habe eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten ermöglicht.

CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg und der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, würdigten, Bouffier habe „es verstanden, in Hessen ein Bündnis über die politischen Lagergrenzen hinweg zu schmieden” und habe „durch großes Verhandlungsgeschick” alte Gräben im Landtag zugeschüttet.

Auch SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel ließ Glückwünsche ausrichten. Er freue sich, „auch in Zukunft auf den überwiegend fairen Wettbewerb um die besseren Antworten für unser Land”.

Der Jurist Bouffier steht seit mehr als sechs Jahren an der Spitze der Landesregierung - davon führt er fast drei Jahre die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland. Der gebürtige Gießener ist schon seit langem in der Landespolitik fest verwurzelt, er zog 1982 erstmals als Abgeordneter in den Landtag ein.

(dpa)