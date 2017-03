Frankfurt feiert mit: Partys und Feuershow: Auch Hessen ist wieder bei «Earth Hour» dabei

Mehr als 300 Städte in Deutschland sind dabei, wenn am kommenden Samstag im Zeichen des Klimaschutzes für eine Stunde die Lichter ausgehen. Auch in Hessen findet die Aktion «Earth Hour» der Umweltorganisation WWF zunehmend Mitstreiter. Sie findet zum elften Mal statt. In Frankfurt haben sich dem Spektakel auch Banken und Unternehmen angeschlossen. Die dank vieler einzelner Bürolichter glitzernde Skyline könnte also verdunkelt werden. Die «Earth Hour» von 20.30 bis 21.30 Uhr ist symbolisch gemeint und soll laut WWF zum Nachdenken anregen.

Die größte Stadt des Landes plant zudem eine große Party, bei der die Gäste den benötigten Strom selbst erzeugen sollen. Dazu wird im Hof des Luxus-Hotels «Frankfurter Hof» eine vier Mal vier Meter große Tanzfläche aus speziellen Modulen aufgebaut, die aus Bewegung Energie erzeugen können. Auf dem «Energy Dancefloor» ist Ausdauer gefragt: «Die Musik wird leiser, wenn nicht genug Bewegung auf der Tanzfläche stattfindet», wie die Stadt mitteilt. Der Eintritt ist frei.

Auch andernorts in Hessen gibt es große Aktionen in der dunklen Stunde. Die Landeshauptstadt Wiesbaden lädt zu Filmvorführung, Feuershow und gemeinsamem Gemüse-Schnippeln am Schlachthof ein. Wie in Frankfurt sollen an den Sehenswürdigkeiten und großen Gebäude der Stadt die Lichter ausgehen. Neben weiteren Städten wie Darmstadt, Kassel, Gießen und Fulda haben sich auch viele kleinere Kommunen angemeldet. So will etwa Michelstadt im Odenwaldkreis die Beleuchtung am historischen Rathaus abstellen.

Städte erzeugen nach WWF-Berechnungen weltweit 70 Prozent des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2). Deshalb müsse ihrer Entwicklung eine neue Richtung gegeben werden, etwa durch klimaneutrales Bauen und Sanieren sowie den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und die Förderung von Elektromobilität. Die Botschaft hinter der Aktion, an der sich weltweit Millionen Menschen beteiligen, ist, den Klimaschutz gemeinsam anzugehen, wie der WWF erklärt. Die Aktion findet nach Angaben der Organisation immer mehr Anhänger. 2016 hätten bundesweit knapp 250 Kommunen Aktionen gemeldet, diesmal werden es mehr als 300 sein, sagte ein Sprecher.

