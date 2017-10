Höchster Klinikum: „Passgenaue“ Versorgung von Notfallpatienten

Rund 50 000 Patienten muss die Notfallaufnahme des Klinikums Frankfurt-Höchst pro Jahr versorgen. Das heißt: lange Wartezeiten. Und nicht selten Unmut, weil später im Wartesaal Aufgetauchte früher drankommen. Seit 1. Oktober ist das anders: Am Städtischen Klinikum im Frankfurter Westen läuft ein hessisches Modellprojekt, das den Patienten-Zustrom über eine gemeinsame Anmeldung von Notaufnahme und Ärztlichem Bereitschaftsdienst (ÄBD) steuert. Ziel ist es, die Patienten schneller und passgenauer zu versorgen.

Kommentar „Koordinierte Inanspruchnahme“ klingt gut – und ist doch nichts anderes als Notwehr gegen all die Menschen, die lieber mit jedem Wehwehchen in die Notaufnahme laufen als zum niedergelassenen Arzt. clearing

Das Problem: Menschen mit Schnupfen, Heiserkeit oder Magenverstimmung halten den Ablauf der Notaufnahmen im Land auf. Viele aus Unwissen, immer mehr aber auch, um der langwierigen Terminvergabe niedergelassener Allgemeinmediziner aus dem Weg zu gehen. In Höchst haben seit knapp zwei Wochen der neu im Klinikum installierte Ärztliche Bereitschaftsdienst und die Notaufnahme einen gemeinsamen Anmelde-Tresen.

Druck aus dem Kessel

Dort entscheiden qualifizierte Pflegekräfte anhand eines Fragenkatalogs oder nötigenfalls unter Hinzuziehen eines Arztes, ob ein vorsprechender Patient ein Fall für die Notaufnahme ist oder für den ÄBD. Letzteres kann zu regulären Öffnungszeiten niedergelassener Ärzte, also außerhalb von Nacht- und Wochenenddienst, auch heißen, dass der Patient mit Schnupfen an eine „Partner-Praxis“ weitervermittelt und dort noch am selben Tag zwischen die terminierten Patienten eingeschoben wird.

„Das hilft uns, den Druck aus dem Kessel zu nehmen“, sagt Dr. Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin des Klinikums Höchst, in dem die Belastung der Notaufnahme noch gestiegen war, seit die Kassenärztliche Vereinigung (KV) den Ärztlichen Bereitschaftsdienst an der Galluswarte geschlossen und an die Uniklinik verlegt hatte. Dr. Eckhard Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Hessen, sieht die Einrichtung des zusätzlichen ÄBD in Höchst in direkter Verbindung zur Notaufnahme als Erweiterung des bestehenden Systems und trotz seines Modellcharakters, der auf zwei Jahre angelegt ist, schon jetzt als Weg der Zukunft: „Wir werden schon vor Ablauf der zwei Jahre wissen, wie es läuft, und können vielleicht viel früher parallel weitere Standorte aufbauen, im Norden wie im Süden.“ Weggeschickt werde niemand; es gehe darum, von einer Art „Pförtner-Position“ die Ströme zu leiten. Diese liegt in der gemeinsamen Anmeldung, „Triage“ genannt. Damit komme man auch Patienten entgegen, die selbst nicht genau wüssten, wo die richtigen Anlaufstellen lägen, sagt Klinik-Chefin Dreizehnter. KV-Funktionär Starke drückt es weniger diplomatisch aus: „Ich glaube an einen Lerneffekt. Wenn ich zum 10. Mal ins Krankenhaus gekommen bin und zum 10. Mal an eine Praxis verwiesen wurde, gehe ich das nächste Mal vielleicht gleich in die Praxis.“

Täglich 40 000 Patienten

Im Höchster Modell kooperieren Praxen niedergelassener Ärzte, die sich für den Versuch gemeldet haben. Die zusätzlichen Patienten fielen bei der großen Anzahl der beteiligten Praxen nicht ins Gewicht, so Starke: „Die Hausärzte in Hessen behandeln täglich 40 000 Patienten, die ohne Termin kommen.“ Auch das Gesundheitsnetzwerk Höchst, ein Zusammenschluss von niedergelassenen Medizinern, ist beteiligt. Rund die Hälfte der für zwei Jahre veranschlagten Kosten, nämlich 200 000 Euro, trägt das hessische Gesundheitsministerium. Staatsminister Stefan Grüttner sieht eine dringende Notwendigkeit, die Notaufnahmen zu entlasten: „Untersuchungen haben ergeben, dass viele Mitbürger, die die Notaufnahmen der Krankenhäuser aufsuchen, dort Kapazitäten binden.“

Das Schlagwort des Modellversuchs lautet nun „koordinierte Inanspruchnahme.“ Manfred Pfeiffer, Vorsitzender des Vereins „Patientenforum“, hat mit dem Patientenbeirat der KV Hessen selbst an dem Modell mitlaboriert. Ihm ist es wichtig, dass die bundesweite Telefonnummer des Ärztlichen Notdienstes, 116 117, bekannter wird. Dafür soll es Kärtchen zum Mitnehmen in den Praxen geben und künftig auch eine App. Er wisse, dass die vielen Älteren nichts nütze, sagt Starke, aber: „Der Enkel bringt die Oma ins Krankenhaus oder zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst, und der nutzt die App.“