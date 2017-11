Ironman-Sieger: Patrick Lange ist dem Ausdauersport mit 12 Jahren verfallen

Triathlet und Ironman-Sieger Patrick Lange ist seit seinem zwölften Lebensjahr verrückt nach Ausdauersport. Er sei schon früh bei Marathon-Läufen mit seinem Vater dabei gewesen und habe immer mitlaufen wollen, erzählte der gebürtige Bad Wildunger am Sonntag dem Privatsender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Der 31-Jährige erinnert sich: „Mit 12 Jahren durfte ich den ersten Dauerlauf mit ihm machen und ab da war ich vom Ausdauersport infiziert.” Nur zwei Jahre später wurde er Deutscher Meister auf dem Mountainbike in der U15-Klasse und begann 2002 mit dem Triathlon-Training.

Mit dem Gewinn des Ironmans auf Hawaii mit Streckenrekord in diesem Jahr sei ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen: „Ich bin immer noch am Verdauen. Emotional habe ich es noch nicht ganz verarbeitet.” Beim Durchhalten habe unter anderem sein Vater eine wichtige Rolle gespielt. „Ich wollte meinen Vater einmal so glücklich machen, dass er weint”, sagt Lange.

