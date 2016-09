Pensionierter Polizist ertappt Einbrecher

Gelernt ist gelernt: Ein pensionierter Polizist hat in Steffenberg (Kreis Marburg-Biedenkopf) seinen Kollegen bei der Festnahme zweier Einbrecher geholfen. Er habe am Mittwochmittag zwei fremde Männer beim Verlassen eines Grundstücks im Stadtteil Niedereisenhausen beobachtet, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Misstrauisch sah er nach, entdeckte eine aufgebrochene Kellertür an dem Haus und nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung auf. Die beiden Männer im Alter von 27 Jahren flüchteten zunächst zu Fuß und stiegen dann in ein Auto. Die alarmierten Beamten leiteten die Fahndung ein, kurz darauf wurden die Einbrecher festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

(dpa)