Urteil in Gießen: «Perfide» und «manipulativ»: Haftstrafe für Verabredung zum Mord

Fall in der Wetterau An Vogelgrippe gestorbene Elster gefunden

Reichelsheim/Wiesbaden. In der Wetterau ist eine tote Elster gefunden worden, die an der Vogelgrippe gestorben ist. Der Verdacht auf den hochansteckenden Typ H5N8 habe sich bestätigt, berichtete das Umweltministerium in Wiesbaden am Dienstag. mehr