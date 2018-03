Personelle Neuaufstellung bei Stiftung Point Alpha

Der Stiftungsrat und der Vorstand der Stiftung Point Alpha sind personell neu aufgestellt worden. Wie die beiden Gremien am Sonntag gemeinsam mitteilten, wird Thüringens Landtagspräsident Christian Carius stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates und der frühere Staatssekretär Stefan Baldus neues Mitglied des Rates. Zu ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstands wurden der frühere Chefredakteur der „Südthüringer Zeitung”, Berthold Dücker, und Eberhard Fennel, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Hünfeld, bestellt. Das beschloss der Stiftungsrat den Angaben zufolge auf einer Sitzung am Samstag. Die Stiftung betreibt am ehemaligen Nato-Abhörstandort Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze eine Gedenkstätte.

Wie weiter mitgeteilt wurde, soll der ehrenamtliche Vorstand die hauptamtliche Direktorin Ricarda Steinbach in ihrer Arbeit unterstützen. Als Schwerpunkte wurden die Jubiläumsjahre 2018 (10 Jahre Gründung der Stiftung), 2019 (30 Jahre Mauerfall) und 2020 (30 Jahre deutsche Einheit) genannt. Zudem wurde angekündigt, der Stiftungsrat werde „die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats „zeitnah zu einem Austausch einladen, um die Stiftung gemeinsam bestmöglich für die Zukunft aufzustellen.”

(dpa)