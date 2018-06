Pestalozzischule erhält ersten Frankfurter Schulpreis

Die Pestalozzischule im Stadtteil Riederwald ist mit dem erstmals verliehenen Frankfurter Schulpreis ausgezeichnet worden. Sie bekam den Preis für ein Projekt namens „Wir feiern den Geburtstag von Johanna Tesch”, wie die Stadt Frankfurt am Dienstag mitteilte. Schüler der Schule beschäftigten sich anhand des Lebenslaufes der 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück ermordeten Johanna Tesch mit den Themen Demokratie und politisches Engagement.

Auf Rang zwei folgten die Ludwig-Börne-Schule mit dem Projekt „LüBo-Kanal” und die Monikahausschule mit der „Einführung demokratischer Strukturen an der Schule”. Der „LüBo-Kanal” ist eine Plattform, auf der Projektteilnehmer regelmäßig auf informative und witzige Weise über das Schulleben berichten. Das Projekt in der Monikahausschule ermöglicht die Beteiligung am schulischen Leben.

Die ersten drei Preisträger erhalten der Stadt Frankfurt zufolge insgesamt 14 000 Euro. Übergeben wurde der Preis am Dienstag in der Paulskirche. Er stand unter dem Motto „Schule lebt Demokratie”.

