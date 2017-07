Peter Beuth warnt vor Lockerung des Vermummungsverbots

Hessens Innenminister Peter Beuth warnt vor einer Lockerung des Vermummungsverbots, wie von Niedersachsen erwogen. „Es gibt für einen friedlichen Demonstrationsteilnehmer keinen Grund, sein Gesicht zu verbergen”, erklärte der CDU-Politiker am Samstag in Wiesbaden. „Jemand, der aus einer Demonstration heraus aber Straftaten begehen will, der verbirgt sein Gesicht, um nicht erkannt zu werden.” Das Vermummungsverbot schränke die Demonstrationsfreiheit in keiner Weise ein, sondern sei eine unerlässliche und legitime Beschränkung des Versammlungsrechts.

Beuth stellte sich damit gegen einen Vorstoß seines niedersächsischen Kollegen Boris Pistorius. Der SPD-Politiker hatte im „Tagesspiegel” mit Verweis auf eine Änderung des Versammlungsrechts in Niedersachsen für eine Lockerung des Vermummungsverbots geworben. Es müsse Spielraum für Deeskalation geben. „Wir versprechen uns davon mehr Sicherheit.”

Beuth sagte dagegen: „Es ist für den Rechtsstaat nicht akzeptabel, wenn die Polizei künftig zuschauen soll, wenn sich Chaoten und Krawallmacher darauf vorbereiten, unerkannt mit Steinen und Flaschen zu werfen und Feuer zu legen.” Es müsse vielmehr einen gesellschaftlichen Konsens geben, dass sich alle von Gewalt- und Straftätern bei derartigen Versammlungslagen distanzierten.

(dpa)