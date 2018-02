Peter Gorschlüter wird Direktor des Museum Folkwang

Neuer Direktor des Museum Folkwang in Essen wird Peter Gorschlüter. Der 43 Jahre alte Kurator und Kunstwissenschaftler komme zum 1. Juli, teilte das Museum Folkwang am Freitag in Essen mit. Gorschlüter ist seit 2010 stellvertretender Direktor des MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Der bisherige Direktor des Essener Museums, Tobia Bezzola, wechselt in gleicher Funktion an das Kunstmuseum Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) in Lugano.

Gorschlüter nannte die Übernahme der Leitung „eine spannende Aufgabe”. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen erklärte, das Museum sei ein Aushängeschild für die Stadt und weit über die Region hinaus. „Diesen internationalen Anspruch sehe ich in guten Händen.”

Das Museum Folkwang ist eines der renommiertesten deutschen Kunstmuseen. Zur Sammlung gehören Werke der Malerei und Skulptur des 20. Jahrhunderts, der klassischen Moderne, der Kunst nach 1945 sowie der Fotografie.

Bereits im vergangenen Jahr wechselte als neue Direktorin der Kunstsammlung NRW Susanne Gaensheimer vom Frankfurter MMK nach Düsseldorf. Auch Felix Krämer, der neue Generaldirektor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf, zog 2017 vom Frankfurter Städel Museum an den Rhein.

(dpa)