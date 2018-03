Peter Tauber: „Die Ärzte haben mir das Leben gerettet”

Grippewelle in Hessen ebbt ab: bisher 43 Todesfälle

Wiesbaden. Der Höhepunkt der Grippewelle in Hessen ist offenbar überschritten. Die gemeldeten Influenza-Fälle seien deutlich rückläufig, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden am Donnerstag. mehr