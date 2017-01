Ehrung für frühere Oberbürgermeisterin: Petra Roth soll Frankfurter Ehrenbürgerin werden

Die frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) soll Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt werden. „Sie hat vieles, was heute bisweilen parteiübergreifender Konsens ist, hart erarbeiten müssen. So etwa den neuen Weg der Frankfurter Drogenpolitik, das Verständnis für ein multikulturelles Frankfurt und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe der Menschen einer Großstadt”, sagte ihr Nachfolger, Peter Feldmann (SPD), am Dienstag. Er werde einen entsprechenden Magistratsbeschluss vorbereiten.

Roth hatte 17 Jahre lang die Geschicke der Mainmetropole geleitet, bis 2012 Feldmann das Amt übernahm. Die heute 72-Jährige wäre die zweite Frau, die das Ehrenbürgerrecht der Stadt Frankfurt erhält. Im vergangenen Herbst war die Auschwitz-Überlebende Trude Simonsohn hiermit geehrt worden.

